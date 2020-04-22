О Пречудная, Пресвятая Владычице, Богородице, Мати Христа Бога нашего! Услышь глас молитвы моей и дай мне, Госпоже, прозреть очами и узреть свет и Твой чудотворный образ. Все, что я зрю с места сего во все четыре стороны, это я отдам дому Твоему. Я созижду храм и обитель на этом месте, которое Ты возлюбила.
Молитва Черниговского князя
Романа Михайловича
Сын святого мученика князя Михаила Черниговского, зверски замученного в Орде за то, что отказался изменить православной вере, Роман молился перед дивным древним образом Свенской (Печерской) Богоматери. По преданию, эта чудотворная написана самим преподобным Алипием, который учился иконописному художеству у византийских мастеров, украшавших в Киеве Великую церковь — ныне Успенский собор Киево-Печерской лавры. Печерский инок, которому Господь судил стать первым русским иконописцем, почил около 1114 года.
Удивительной красоты Свенский (Печерский) образ. На золотом троне с подножьем в виде арок восседает Пречистая; правая стопа Ея покоится на небольшом камне, а левая стоит на амвоне. На коленях Богоматери — Предвечный Младенец с благословляющими руками. По сторонам трона стоят преподобные отцы — основатели русского иночества: справа от Пречистой — Феодосий Печерский, а слева — Антоний Печерский; в руках у обоих свитки с письменами. Преподобный Феодосий пишется на этой иконе без клобука, с непокрытой головой, в мантии и епитрахили, а преподобный Антоний — в полном схимническом облачении.
Феодосий Печерский — третий из святых, канонизированных русской церковью (первыми стали князья-страстотерпцы Борис и Глеб), и первый преподобный (то есть святой иноческого чина) в этом дивном сонме. Именно Феодосий и его учитель преподобный Антоний (причисленный к лику святых несколько позже) стали основателями русского монашества как новой и плодотворной ветви того восточнохристианского иноческого древа, которая расцвела на Святой Руси дивным благоуханным цветом. Из глубины веков светит неугасимый свет двух этих подвижников и молитвенников земли Русской.
"Материнская молитва со дна моря достанет" - эту пословицу, конечно, знают все. Но многие ли верят, что пословица эта сказана не только для красного словца, а совершенно истинна и за многие века подтверждена бесчисленными примерами.
Отец Павел, монах, рассказал мне случай, происшедший с ним. Он рассказал его, как будто все так и должно было быть. Меня же этот случай поразил, и я его перескажу, думаю, что он удивителен не только для меня.
На улице к отцу Павлу подошла женщина и попросила его сходить к ее сыну. Исповедать. Назвала адрес.
- А я очень торопился, - сказал отец Павел, - и в тот день не успел. Да, признаться, и адрес забыл. А еще через день рано утром она мне снова встретилась, очень взволнованная, и настоятельно просила, прямо умоляла пойти к сыну. Почему-то я даже не спросил, почему она со мной не шла. Я поднялся по лестнице, позвонил. Открыл мужчина. Очень неопрятный, молодой, видно сразу, что сильно пьющий. Смотрел на меня дерзко, я был в облачении. Я поздоровался, говорю: ваша мама просила меня к вам зайти. Он вскинулся: "Ладно врать, у меня мать пять лет как умерла". А на стене ее фотография, среди других. Я показываю на фото, говорю: "Вот именно эта женщина просила вас навестить". Он с таким вызовом: "Значит, вы с того света за мной пришли?" - "Нет, - говорю, - пока с этого. А вот то, что я тебе скажу, ты выполни: завтра с утра приходи в храм" - "А если не приду?" - "Придешь: мать просит. Это грех - родительские слова не исполнять". И он пришел. И на исповеди его прямо трясло от рыданий, говорил, что он мать выгнал из дому. Она жила по чужим людям и вскоре умерла. Он даже и узнал-то потом, даже не хоронил.
Он пришел в тот день. А вечером я последний раз встретил его мать. Она была очень радостная. Платок на ней был белый, а до этого темный. Очень благодарила и сказала, что сын ее прощен, так как раскаялся и исповедался, и что она уже с ним виделась. Тут я уже сам, с утра, пошел по его адресу. Соседи сказали, что вчера он умер, увезли в морг.
Новый клип архиерейского хора Нижегородской епархии на песню «Журавли»
Памяти Великой Победы.
Одна из самых пронзительных песен в память о Великой Отечественной войне — «Журавли». Накануне 75-летия Победы в память о всех павших на полях сражений эту песню по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия исполнил архиерейский хор Нижегородской епархии.
Соло — протодиакон Димитрий Исаев.
Фильм рассказывает о священнике, который был современником Серафима Саровского, и своими подвигами в служении Богу и людям, достиг святости еще при жизни. А в наши дни был прославлен Русской Православной Церковью в лике Святых.
Год выпуска: 2001
Продолжительность: 0:44:25
Режиссер: Галина Медведева
Лучше бы вам не родиться вовсе! О последних временах.
Мир вам братия и сёстры.
Давайте ощутим дух времени. Что мы видим и предчувствуем? Видим же мы надвигающийся коллапс. Мир стонет под тяжестью насилующих его изощренных технологий. Взломаны почти все сакральные коды мироздания. Обезумевшие люди, вкрадываются в них, и исправляют не отдавая отчета о последствиях. А приходит в их головы все более и более безумное, от их великой гордыни и тщеславия. И вот уже наступили времена, описанные в Откровении Иоанна. В мире стремительно насаждается ограничение свободы. Подготовлены технологии всеобщего чипирования, как малых так и великих без разбора и исключения. При этом самих людей об этом не спрашивают, но повсеместно выстраивают единую законодательную базу, которая позволит исполнить этот богомерзкий замысел антихриста.
Почему же этот замысел от антихриста? А потому что методы его достижения не Божественные. Бог не творит зла и не лжет, а здесь налицо сплошная ложь, подмена и насилие. В свое время Спаситель предупредил нас, что лучше бы человеку не родиться вовсе, который предает Его за тридцать серебрянников. А ныне происходит такое же предательство, только уже не одного Спасителя, а всей Его Церкви, и не одним человеком, а всеми власть предержащими одновременно. Следует им напомнить, что лучше бы вам не родиться вовсе. Как нет у вас ума, так и нет в вас и жизни. Предавая Церковь Христову на гонения, вы через это гоните всех людей мира на заклание в свой цифровой ад безумных технологий. Вы просуществуете ровно три с половиной года, и сгините безславно, но это ваш выбор. А люди, обманутые вами, останутся на вашей совести. И это ваша книга жизни. Есть ли в ней светлые страницы узнаете при переходе в мир невещественный, который и покажет, брачные ли одежды на вас или запятнанные кровью вопиющих об отмщении.
Признаки окончания мира уже никто и не скрывает, ибо враг рода человеческого отличается своей наглостью и вседозволенностью. Он разносит по всему миру свои замыслы посредством Г-восьмерок, докладов и симпозиумов.
И что же мы видим в итоге на поверку:
В мире существует верхушка проводников замысла антихриста. И они как раз и есть те, кому бы лучше не родиться вовсе. Они, как и их предшественник Иуда, предают Церковь, чтобы искусственно приблизить последние времена Откровения. Как не странно, они думают, что работают на Бога, но как и Иуда заблудились в своих измышлениях. Ибо Бог гордым противится, а коль в ни
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Блаженная Матрона Московская - одна из самых почитаемых святых в России. Поклониться ее мощам приезжают сотни тысяч человек. С момента канонизации здесь побывали десятки миллионов! При том что она наша современница, жила в ХХ веке. Казалось бы, вся ее жизнь должна быть известна, но, когда авторы фильма стали исследовать ее биографию, открылось невероятное. Нашлись фотографии, которые до сих пор нигде не были опубликованы, выяснились поразительные факты.
В официальной биографии написано, что родилась она в селе Себино Тульской области. Интернет пестрит фотографиями родного дома Матроны. Они даже напечатаны в книгах о житии Матроны. Сохранился ли он на самом деле? Какие личные вещи Матроны есть в музее села Себино?
Свято-Успенский храм. Архитекторы датируют его основание 1694 годом. На видном месте – купель. Зачем? Обычно ее выносят для таинства крещения, в другие дни ее и не должно быть в храме. Оказалось, это не простая купель. В ней крестили Матрону. Известно, что по просьбе Матроны были написаны две иконы Богородицы «Взыскание погибших». Они сохранились до наших дней. Авторы фильма рассказывают, где именно они хранятся сегодня.
Покровский женский монастырь. Именно здесь находится серебряная рака с мощами блаженной старицы Матроны Московской. Настоятельница монастыря - матушка Феофания, благодаря ей Матрону и причислили к лику святых. Матушка очень редко встречается с журналистами и не дает интервью. Но для авторов фильма сделала исключение, чтобы рассказать, как проходила канонизация Матроны.
Считается, что родилась Матрона в бедной семье. Родители были слабы здоровьем, у них было четверо детей. Матрона была младшей, и ее хотели отдать в приют. В родном селе Матроны проверить эти данные не удалось. Съемочная группа отправилась на поиски документов в Тульский государственный архив. В нашем фильме вы впервые услышите правдивую информацию о материальном положении семьи Никоновых, о рождении детей в их семье и о появлении на свет Матроны. Считается, что она родилась в 1881 году. Так ли это на самом деле?
Сегодня все желающие приложиться к мощам Матроны несут дары. Кто продукты, кто колечко, кто сережки. Но чаще несут цветы. Эту традицию с
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Известно, что при длительном применении антибиотиков у больных наблюдается снижение неспецифических механизмов защиты: нередки случаи подавления иммунологической реактивности, развитие лекарственной аллергии и кандидозной инфекции, отмечается отрицательное действие антибиотиков па соматические клетки. Предположительно это объясняется тем, что низшие растения, например, плесень тормозит жизнеспособность не только патогенных микроорганизмов, но и высших, на которых, или в которых они развиваются, то есть в организме человека. Причем, в некоторых случаях антибиотики, производные низших растений, должны умертвить живые клетки человека, чтобы иметь возможность паразитировать на них. Как результат этой жизнедеятельности низших организмов появляются микроорганизмы, устойчивые к применению антибиотиков, и в этом случае человек вынужден; перейти к применению более сильных антибиотиков, что приводит в конечном итоге к аналогичному результату.
Ни в одном организме, ни при каких дозах хороших лекарств не происходит гибель абсолютно всех бактерий. Выживают наиболее устойчивые, приспособленные к новым для них условиям жизни, или, как говорят медики, наиболее резистентные. Медицина, спасая миллионы людей новыми препаратами, создала одновременно и базу, условия жизнедеятельности для эволюции более грозных инфекционных заболеваний.
Другое дело – эфирные масла. Эфирные масла – это душистые, легко летучие вещества, содержащиеся в различных частях растений, главным образом в цветах, листьях, плодах, корнях. Эфирные масла и природные антибиотики, содержащиеся, например, в зверобое (иманин), бессмертнике (аренанин), шалфее лекарственном (сальвин), чистотеле и т. д., действуют только против микробов, но не против высших организмов. Антисептическая способность эфирных масел не слабеет, не уменьшается со временем и организм не привыкает к ароматическим лечебным средствам, таким образом агрессивность эфирных масел по отношению к микробам и вирусам сочетается с их совершенной безвредностью для организма человека.
Микробы при длительном контакте с эфирными маслами практически не вырабатывают к ним устойчивости. Если рассматривать этот вопрос на клеточном уровне, то можно констатировать, что эфирные масла создают для микробов такую среду обитания, в которой они не могут нормально разв
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Во вторник второй недели по Пасхе , которая называется Неделей Фомы, Православная Церковь отмечает Радоницу ― день особого поминовения усопших, первого после праздника Пасхи.
По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже в древности.
Этимологически слово «радоница» восходит к словам «род» и «радость», причем особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников ― сразу после Светлой пасхальной недели ― как бы обязывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь ― жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная смертью и воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными, и поэтому мы, по слову митрополита Антония Сурожского, «с верой, надеждой и пасхальной уверенностью стоим у гроба усопших».
Именно на Радоницу существует обычай празднования Пасхи на могилах усопших, куда приносятся крашеные яйца и другие пасхальные яства, где совершается поминальная трапеза и часть приготовленного отдается нищей братии на помин души. Это реальное, живое, бытовое общение с усопшими отражает веру в то, что они и после смерти не перестают быть членами Церкви Того Бога, Который «не есть Бог мертвых, но живых» (Мф. 22, 32).
Распространившийся же в настоящее время обычай посещать кладбища в самый день Пасхи противоречит древнейшим установлениям Церкви: вплоть до девятого дня после Пасхи поминовение усопших никогда не совершается. Если человек умирает на Пасху, то его хоронят по особому пасхальному чину. Пасха ― время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью.
Как поминают усопших в Дни Пасхи
Многие в праздник Пасхи посещают кладбище, где находятся могилы их близких. К сожалению, в некоторых семьях существует кощунственный обычай со
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Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 26 апреля
Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит название Антипасхи или Фоминого воскресенья. В народе этот день называется Красной горкой. Название Антипасха означает «вместо Пасхи» или «противоположный Пасхе» — но это не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его на восьмой день после Пасхи.
С древних времен окончание Светлой Седмицы празднуется особо, составляя собой как бы замену Пасхи. Также этот день называют Фоминой неделей, в воспоминание о чуде уверения апостола Фомы.
Крестная смерть Христа произвела на апостола Фому невероятно удручающее впечатление: он словно утвердился в убеждении, что утрата Его невозвратна. На уверения учеников о воскресении Христа он отвечает: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20, 25).
На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскресении, не стал ждать вопросов Фомы, показав ему Свои раны, ответив на его невысказанную просьбу. В Евангелии не говорится, осязал ли действительно Фома язвы Господа, но так вера возгорелась в нем ярким пламенем, и он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!». Этими словами Фома исповедал не только веру в Воскресение Христово, но и веру в Его Божество.
По Церковному Преданию, святой апостол Фома основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии, запечатлев проповедь Евангелия мученической смертью. За обращение ко Христу сына и супруги правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) он был заключен в темницу, претерпел пытки и, наконец, пронзенный пятью копьями, отошел ко Господу.
Начиная с Фоминого воскресенья в Православной Церкви после длительного великопостного перерыва возобновляется совершение таинства венчания. На Руси именно на этот день, Красную горку, при
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Иверская икона Божией матери. Об истории чудотворного образа, удивительных фактах и чудесах.
Светлый вторник. Чествование Иверской иконы Божией Матери.
Иверская икона относится к стилю иконописи «Одигитрия». Согласно Церковному Преданию, икона была написана первым иконописцем - Евангелистом Лукой уже после успения Пресвятой Богородицы. Первое документальное упоминание об иконе относится к IX веку. Образ хранился у одной благочестивой вдовы, жившей неподалеку от Никеи. Согласно преданию, во время иконоборческих гонений в дом к христианке ворвались солдаты. Один из воинов ударил икону копьем, и из лика Богородицы полилась кровь.
Вдова, боясь уничтожения святыни, откупилась от солдат, чтобы они покинули ее жилище. Вместе с сыном женщина опустила икону в море. Коснувшись воды, образ принял вертикальное положение и устремился прочь от берегов Никеи.
Через некоторое время икона появилась на Афоне, недалеко от Иверского монастыря, основанного в X веке монахами-грузинами (Иверией именовалась Грузия). Иноки увидели посреди моря огненный столп до самого неба. В основании столпа, на морской поверхности, стояла та самая икона Божьей Матери. Монахи предприняли несколько попыток подобраться к образу на лодке, но святыня постоянно удалялась от них.
После неудачных попыток доставить икону на остров афонский старец Гавриил увидел во сне Богородицу. Божья Матерь велела монаху самостоятельно идти за образом по воде. Утром вся братия монастыря собралась на молебное пение, а старец смело пошел за иконой по морю. Взяв святыню, Гавриил вернулся с ним на сушу и поставил образ в часовню на побережье. Перед Иверской иконой три дня совершались богослужения, а затем образ перенесли в монастырский храм. Но наутро монахи обнаружили образ над воротами монастыря. Икону вновь отнесли в храм, но она исчезала оттуда на протяжении всех следующих дней. Старцу Гавриилу вновь явилась Богородица и сказала, что не нуждается в охране, а Сама будет защищать местных иноков.
После этого монахи построили надвратный храм при входе в монастырь, где и разместили Иверскую икону. Святыня и сегодня находится «над вратами» Иверской обители, поэтому второе название иконы – Вратарница.
Первый изготовленный для России список с Иверской иконы был доставлен в Москву в 164
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